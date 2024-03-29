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Спорт

Три боксера из Кыргызстана завоевали бронзу Кубка мира нефтяных стран

Спортсмены из Кыргызстана заняли третье место на 20-м Кубке мира нефтяных стран памяти Героя социалистического труда Фармана Салманова в Нижневартовске (Россия). Об этом сообщает kyrgyzstanboxing в Instagram.

Рысбек Бектенов в весовой категории до 60 килограммов одержал две победы и вышел в полуфинал, где уступил россиянину Никите Косману единогласным решением судей.

В весовой категории до 75 килограммов Султан Асанкул уулу одержал победу в четвертьфинале, но в полуфинале проиграл россиянину Ильясу Додоржанову.

В полуфинале весовой категории до 92 килограммов россиянин Павел Малаховский оказался сильнее кыргызстанца Ооматбека Элчоро уулу.

Отметим, в весовой категории до 51 килограмма Бекзат Эргешов вышел в финал.
Ссылка: https://24.kg/sport/290175/
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