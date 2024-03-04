Суперлига, борьба и Кубок АФК. Соревнования с участием кыргызстанцев

29 февраля — 12 марта. Лицензионный турнир по боксу. Бусто-Арсицио (Италия)

На турнире разыграют 49 лицензий на Олимпийские игры в Париже.

3-4 марта. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек



Выступят спортсмены из всего Кыргызстана.

3-10 марта. Суперлига Кыргызстана по футзалу, финальная часть. Бишкек

Матчи за первое место:

4 марта, 21.00: «Алай» — «Фарватер-Аман»;

7 марта, 21.00: «Фарватер-Аман» — «Алай».

Матчи за третье место:

4 марта, 19.00: «Дордой» — «ОшМУ»;

7 марта, 19.00: «ОшМУ» — «Дордой».

Если в борьбе за золото понадобится четвертая игра, она состоится 8 марта, пятая — 10 марта.

5-6 марта. Международные соревнования среди клубных команд по вольной борьбе. Тонекабон (Иран)

Почетный трофей и $40 тысяч разделят три лучшие команды. Всего в турнире ожидается участие восьми команд.

6 марта. Кубок АФК по футболу. Бишкек

18.00: «Абдыш-Ата» — «Тайчун Фучуро» (китайский Тайбэй).

7-10 марта. Рейтинговый турнир по борьбе «Яшар Догу». Анталья (Турция)

В составе сборной Кыргызстана по вольной борьбе выступит якутский тяжеловес Айаал Лазарев.

9 марта. Турнир по смешанным единоборствам ACA 172. Москва (Россия)

В весовой категории до 77 килограммов соперником кыргызстанца Эдиля Эсенгулова (24-5-1) станет россиянин Абубакар Вагаев (22-4).

9 марта. Турнир по смешанным единоборствам EFC 43. Бишкек

В столице соберутся лучшие бойцы лиги Кыргызстана, России, Узбекистана и Казахстана.

10-16 марта. Чемпионат мира по хоккею (третий дивизион). Бишкек

Кыргызстанская команда сыграет в третьем дивизионе среди команд группы А, где заявлены шесть сборных. Победитель получит право выйти во второй дивизион (группа В).

10 марта, 20.00: Кыргызстан — Таиланд.