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Спорт

Казахстанский боксер плеснул воду в лицо журналисту после неудобного вопроса

Фото Main Events. Боксер Мадияр Ашкеев (справа)

Казахстанский профи-боксер Мадияр Ашкеев не сдержал эмоций во время интервью и плеснул водой из стакана в лицо журналистам. Об этом сообщил портал Vesti.kz.

На 25-й минуте интервью ведущий поднял вопрос об опасности профессии боксера. Он вспомнил историю российского супертяжеловеса Магомеда Абдусаламова, который в ноябре 2013 года после поражения от кубинца Майка Переса оказался в коме и до сих пор не вернулся к нормальной жизни.

Супруга Абдусаламова, Баканай, не оставила его в беде и не теряет надежды поставить мужа на ноги. В сентябре 2017 года семья боксера добилась компенсации в $22 миллиона от штата Нью-Йорк за врачебную ошибку.

«Если бы на месте Магомеда были вы, ваша жена не ушла бы от вас?» — спросил журналист у Мадияра Ашкеева, после чего получил стакан воды в лицо.

Боксер остановил интервью, а журналист пытался убедить, что между ними откровенный мужской разговор.

Следующий поединок Мадияра Ашкеева состоится 5 июля в Алматы против эстонца Павла Семенова. Они побьются за титулы NABF Junior и NABA.
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