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Спорт

Кыргызстанец занял первое место на Кубке Евразии по таэквондо ITF

Фото Виталия Олейниченко. Кыргызстанцы на Кубке Евразии по таэквондо ITF

Кыргызстанец победил на Кубке Евразии по таэквондо ITF, прошедшем 13-17 июня в Фергане (Узбекистан). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР (президент Керимбек Мияров).

В соревнованиях участвовали более 800 бойцов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Нашу страну представляли 10 спортсменов. В их активе золото, два серебра и три бронзы.

Чемпионом стал Хамрозбек Рузибаев, выступавший среди взрослых в весе 75 кг. Второе место заняли Асадбек Тажибаев (категория 16-17 лет, 58 кг) и Хожиябону Умаржанова (7-8 лет, 20 кг). На третьем Ойбек Абдурахимов (7-8 лет, 20 кг), Б.Шермаматов (10 лет, раздел «тули») и А.Анасхон (16-17 лет, 70 кг).

«Готовимся к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Италии», — добавили в федерации.

Ранее отечественные таэквондисты успешно выступили на двух турнирах в Казахстане.
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