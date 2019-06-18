Кыргызстанец занял первое место на Кубке Евразии по таэквондо ITF

Кыргызстанец победил на Кубке Евразии по таэквондо ITF, прошедшем 13-17 июня в Фергане (Узбекистан). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР (президент Керимбек Мияров).

В соревнованиях участвовали более 800 бойцов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Нашу страну представляли 10 спортсменов. В их активе золото, два серебра и три бронзы.

Чемпионом стал Хамрозбек Рузибаев, выступавший среди взрослых в весе 75 кг. Второе место заняли Асадбек Тажибаев (категория 16-17 лет, 58 кг) и Хожиябону Умаржанова (7-8 лет, 20 кг). На третьем Ойбек Абдурахимов (7-8 лет, 20 кг), Б.Шермаматов (10 лет, раздел «тули») и А.Анасхон (16-17 лет, 70 кг).

«Готовимся к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Италии», — добавили в федерации.

Ранее отечественные таэквондисты успешно выступили на двух турнирах в Казахстане.