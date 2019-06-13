Великолепная француженка, которая превратила футбол в искусство

Футбольный фристайл не самый популярный вид спорта, но он стремительно набирает обороты. Однако не только мужчины способны поражать умением жонглировать мячом. Французская футболистка Мелоди Дончет даст фору любому, пишет РИА Новости.

Разной красоты и сложности трюки, которые она демонстрирует, можно назвать настоящим спортивным искусством.

Обаятельная и эффектная француженка является четырехкратной чемпионкой мира по футбольному фристайлу.

Ее трюки великолепно сочетаются с красивым спортивным телом и милым лицом.

Поклонница таланта Криштиану Роналду путешествует по всему миру и поражает разные страны умением эффектно играть в футбол.

Спортсменка поддерживает фигуру и не расстается с мячом ни на секунду.

Мелоди Дончет также является фанаткой французского футбольного клуба «Ницца» и является амбассадором Adidas.