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Спорт

Соблазнительная боец UFC с обложек журналов сочетает красоту и мощь

Фото © Instagram. Боец UFC Пейдж ВанЗант

Американка Пейдж ВанЗант способна не только избивать соперниц в женском наилегчайшем дивизионе UFC, ее красота и атлетизм способны сразить любого. Об этом пишет РИА Новости.

24-летняя спортсменка участвовала в фотосессии всемирно известного журнала Sports Illustrated, где снялась в довольно откровенном купальнике. Судя по ее Instagram, процесс съемок ей понравился.

Весной Пейдж ВанЗант должна была встретиться на UFC 236 с Поляной Ботельо, но повредила руку.

По некоторым данным, травма не позволит ей участвовать в боях в ближайшие месяцы.

Всего на профессиональном ринге американка провела 12 боев и одержала 8 побед.

Последний раз Пейдж ВанЗант выходила на ринг 19 января и побила другую представительницу США Рэйчел Остович.
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