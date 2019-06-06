Сестры Шевченко провели открытую тренировку в преддверии турнира UFC 238

Валентина и Антонина Шевченко провели открытую тренировку в преддверии турнира UFC 238. Видео они выложили в Instagram.

Валентина Шевченко на турнире, который состоится 8 июня в Чикаго (США), проведет бой с американкой Джессикой Ай. Кыргызстанке предстоит отстоять свой титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе.

Валентина Шевченко провела в UFC, в котором дебютировала в декабре 2015 года, семь боев, в пяти из них победила. Вместе с Антониной они являются первыми и пока единственными в истории UFC сестрами-бойцами.