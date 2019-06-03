В Кыргызстане прошел турнир с участием теннисистов из 13 стран

В столице с 28 мая по 2 июня прошел международный турнир Bishkek Open — 2 среди юниоров по теннису. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта (ITF).

За победу боролись представители 13 стран, включая Египет, США, Францию, Чехию и Швейцарию. В одиночном разряде чемпионами стали Бекзод Расаматов (Узбекистан) и Екатерина Хайрутдинова (Россия). В парных соревнованиях среди парней победили чехи Александр Колижев и Борис Штястны, среди девушек — казахстанки Карина Ризванова и София Сохецкая.

Лучший результат кыргызстанцев — 1/2 финала. Среди девушек туда пробилась Владислава Андреевская, среди парней — Кирилл Кистанов (в дуэте с казахстанцем Алибеком Айдаралы).

Турнир проводился под эгидой ITF. Неделей ранее провели похожие состязания — Bishkek Open — 1.