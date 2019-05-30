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Спорт

Красавица и спортсменка, ради которой стоит полюбить теннис

Фото © Фото Instagram. Теннисистка Виталия Дьяченко

Россиянку Виталию Дьяченко называют одной из самых красивых в мировом теннисе. Спортсменка регулярно подтверждает жаркими фото в своем аккаунте Instagram, пишет РИА Новости.

Виталии Дьяченко в первом круге стартовавшего в Париже Открытого чемпионата Франции достался один из самых сложных соперников. Россиянка в трех сетах уступила на «Ролан Гаррос» американке Серене Уильямс.

После этого матча, оценивая физическую форму, в медиа и соцсетях Виталию Дьяченко прозвали «супергероем из комиксов».

Виталия одерживала крупные победы на турнирах Большого шлема: в прошлом сезоне на Уимблдоне в первом круге выбила соотечественницу Марию Шарапову.

В личной жизни у спортсменки все складывается благополучно: Виталия Дьяченко несколько лет встречается с хоккеистом Иваном Налимовым. В 2018-м он сделал ей предложение, и Виталия ответила согласием.

28-летняя Виталия Дьяченко занимает 83-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Наивысшей ее позицией является 71-я строчка в рейтинге в ноябре 2014-го.
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