Свобода и ветер в лицо. В Бишкеке сразились лучшие всадники Центральной Азии

Сезон конного спорта в разгаре: в Бишкеке 24-26 мая прошел второй этап Кубка мира (в Центральноазиатской лиге) по конкуру.

Турнир включает три этапа. Первый прошел в апреле в Узбекистане, третий состоится в июне в Казахстане. Лучший спортсмен по сумме результатов на всех этапах получит путевку в финал Кубка мира. Тот пройдет в дальнем зарубежье.

За победу боролись спортсмены из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Им нужно было преодолеть верхом за определенное время трассу, уставленную барьерами. Высота последних в зависимости от номинации и возраста участников составляла 100-160 сантиметров. Опоздав или сбив препятствие, всадники получали штрафные очки.

Фото 24.kg. Эпизод Кубка мира по конкуру

В 2018 году сборная КР по конному спорту участвовала в летних Азиатских играх: в командных состязаниях стала 12-й, в личном зачете лучший из ее членов был 22-м.

«Учитывая, что это было наше первое выступление на таком турнире, результат успешный. Спасибо азиатской федерации, которая обеспечила нам с конями перелет. В июне отправимся на турнир в Москву бороться за лицензию на Олимпиаду-2020», — сказал 24.kg директор СДЮШОР «Кулук» Садыр Мамытов.

Он в свои 50 лет тоже участвовал в турнире. «Конный спорт — уникальный вид, позволяющий выступать до глубокой старости. Занимаюсь больше 20 лет. Хочу поддерживать себя в форме и помогать команде с учетом своих навыков и опыта», — отметил Садыр Мамытов.

Фото 24.kg. Эпизод Кубка мира по конкуру

В номинации «На чистоту и резвость» тройку призеров составили Ержан Карабай (Казахстан), Абдурахман Абдуллаев и Ибрагим Шакиров (оба из Узбекистана). В номинации «В две фазы» пьедестал почета заняли Саидамирхон Тургунбоев, Окил Собиржонов и Бекзод Курбанов. В номинации «Конкур с высотой препятствий 120 сантиметров» лучшим стал Тимур Азизов, вторым — Саидамирхон Тургунбоев, третьим — Бекзод Курбанов (все из Узбекистана).

Фото 24.kg. Эпизод Кубка мира по конкуру

В программе были номинации для юных спортсменов, где, кроме представителей ЦА, выступали россияне. Состязания памяти Сайботтала Мурсалимова выиграла Ангелина Феофанова, вторым стал Абдурашид Садыркулов (оба из КР), третьей — Анастасия Прозорова (РФ). В номинации «Кубок дружбы» пьедестал почета заняли Эвелина Сейфединова, Ангелина Феофанова и Мария Зимина (все из КР).

«На занятия по конному спорту меня пригласила подруга. Она продержалась месяц, а я уже три года. Люблю животных. Сев на лошадь, поняла: это мое! Нравятся чувство свободы и когда ветер дует в лицо, — рассказала 24.kg 13-летняя Эвелина Сейфединова. — Хочу установить рекорд мира и выиграть крупный турнир во Франции».

Фото 24.kg. Эпизод Кубка мира по конкуру

В номинации «Кубок наций» (одной из самых престижных на турнире) победила сборная Узбекистана. Кыргызстанцы заняли второе место, казахстанцы — третье. Лидер сборной КР 19-летний Камиль Сабитов хотел принести команде максимум пользы и выступал аж на трех лошадях.

«У меня с папиной стороны все увлекаются конным спортом. Пришел на турнир поболеть за дядю. Посадили на лошадь — понравилось. Уже 10 лет занимаюсь, — заявил он 24.kg. — Брал бронзу на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам и чемпионате Азии среди юношей. Побеждал в Центральноазиатской лиге. Мечтаю поехать на Олимпиаду. С прошлого года тренирую. На этом турнире мои ученики выиграли медали».

Номинация «Гран-при» главная на турнире. Чем лучше в ней выступаешь, тем выше шанс попасть в финал Кубка мира. Первое место в упорной борьбе занял Гайрат Назаров (Узбекистан), второе — Камиль Сабитов, третье — Умид Камилов (Узбекистан).

Узбекистанцы выступили на ура. «Соревнования прекрасные! Приезжаем каждый год. В этот раз привезли 7 спортсменов и 18 лошадей, — сообщил 24.kg вице-президент Федерации конного спорта Узбекистана Бахром Газиев. — Конкуренция хорошая. В Кыргызстане есть очень талантливые спортсмены».