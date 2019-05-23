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Спорт

Скелетон с ангелом: ослепительная россиянка променяла балет на спорт

Фото © Instagram. Скелетонистка Юлия Канакина

Красавица из России Юлия Канакина занимается опаснейшим видом спорта — скелетоном. О ней рассказало РИА Новости.

Ослепительная девушка с шикарной фигурой не боится самых быстрых трасс и проходит их так же эффектно, как и выглядит.

Юлия Канакина дебютировала в международных соревнованиях в 2011 году.

В сборную России она впервые пробилась в сезоне 2014-2015 годов. До столь опасного спорта она занималась балетом.

В 2017 году Юлия Канакина выиграла чемпионат мира среди юниоров, а в 2018-м стала второй.

Последний ее турнир — чемпионат России, на котором она выиграла серебро.

Девушка постоянно следит за фигурой и балует подписчиков нескромными фотографиями. Глядя на них, в российскую скелетонистку невозможно не влюбиться.
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