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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли девять медалей на крупном турнире в Алматы

Фото Сергея Фаустова. Кыргызстанцы на фестивале таэквондо ITF в Алматы

Кыргызстанцы выиграли девять медалей на международном фестивале по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщил тренер Сергей Фаустов.

Турнир прошел в Алматы с участием 400 бойцов из Казахстана, Армении, Кыргызстана, Малайзии, России, Таджикистана и Узбекистана. «В нашей команде было восемь спортсменов и два тренера — я и Карлыгаш Фаткулина», — отметил Сергей Фаустов.

Некоторые кыргызстанцы выступали в двух весовых категориях: Алим Эмиров завоевал два золота, Айназик Абдужаббирова — золото и серебро. По одной медали высшей пробы взяли Кирилл Дрозденко, Арууке Абыталипова и Арлен Мелисов. У Айданы Усубалиевой — серебро, у Каниета Урматбекова — бронза.

«Мы довольны результатом. Юные и старшие спортсмены показали хорошие КПД и уровень подготовки», — добавил наставник.

Ранее отечественные таэквондисты успешно выступили в России.
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