Криштиану Роналду побил еще один рекорд, купив самую дорогую машину в мире

Один из лучших футболистов современности португалец Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового достижения. Для этого ему понадобились не спортивные достижения, а покупка самого дорого автомобиля, сообщило издание «АвтоПарк».

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La Voiture Noir.

420 километров

Форвард отдал треть годовой зарплаты (11 миллионов евро из 30) за суперкар BugattiЭто самая дорогая машина в мире, получившая 1 500-сильный мотор W16 и способная разгоняться дов час.

Новинку представили на мартовском Женевском автосалоне. Тогда она существовала в единственном экземпляре. Уже на презентации президент Bugatti Стефан Винкельманн заявил, что автомобиль продан пламенному фанату бренда. Как теперь выяснилось, речь шла о Криштиану Роналду.

La Voiture Noire создана на базе серийного спорткара Bugatti Chiron, но позаимствовала дизайн легендарной машины Bugatti 57SC Atlantic с тем же неофициальным названием, которое переводится как «Черная машина». Этих купе создали еще до Второй мировой войны всего четыре штуки.

Знаменитый дизайнер одежды Ральф Лорен, у которого сохранился один из «Атлантиков», не согласился продать его за $100 миллионов.