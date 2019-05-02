Криштиану Роналду побил еще один рекорд, купив самую дорогую машину в мире

Один из лучших футболистов современности португалец Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового достижения. Для этого ему понадобились не спортивные достижения, а покупка самого дорого автомобиля, сообщило издание «АвтоПарк».
Новинку представили на мартовском Женевском автосалоне. Тогда она существовала в единственном экземпляре. Уже на презентации президент Bugatti Стефан Винкельманн заявил, что автомобиль продан пламенному фанату бренда. Как теперь выяснилось, речь шла о Криштиану Роналду.
Знаменитый дизайнер одежды Ральф Лорен, у которого сохранился один из «Атлантиков», не согласился продать его за $100 миллионов.