Российские самбистки подрались после боя на турнире во Владивостоке

На международном турнире по самбо памяти Юрия Потапова после завершения соревнований произошла массовая драка с участием двух спортсменок — Ольги Вициной и Юлии Литвинцевой. Об этом сообщило РИА Новости.

Ольга Вицина и Юлия Литвинцева сошлись в схватке за бронзовую медаль в категории до 56 килограммов , победу одержала вторая спортсменка.

«Я выиграла со значительным перевесом — 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел ее парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента. Меня увезли на скорой в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию», — заявила Юлия Литвинцева.

Все участники драки отстранены от соревнований, их может дисквалифицировать Международная федерация самбо.