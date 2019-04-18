05:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

«Самый сексуальный арбитр»: девушка, которая украсит любой футбольный матч

Фото © Instagram. Футбольный арбитр Каролина Бояр

Футбол состоит не только из эффектных голов, невероятных финтов и напряженной борьбы. Самая популярная игра на свете не может обойтись и без тех, кто следит за правилами на поле. В Польше 22-летняя Каролина Бояр может сделать любой футбольный матч еще интереснее и привлекательнее, пишет РИА Новости.

В 2018 году британское издание The Sun назвало ее «самым сексуальным арбитром в мире».

По словам героини, любовь к футболу и обслуживанию матчей к ней перешла по наследству. Ее дедушка также был судьей. Свой первый матч Каролина отсудила в 17-летнем возрасте.

Она признает, что у женщин есть врожденные качества, которые помогают справиться со сложным судейским делом, хотя, отмечает, в начале карьеры было сложно и волнительно.

Помимо работы арбитром, девушка учится на юриста в университете Кракова и старается поддерживать прекрасную форму, занимаясь легкой атлетикой.
Ссылка:
просмотров: 5138
Версия для печати
Материалы по теме
Американская красотка на газоне. Гольф еще не был настолько сексуальным
Спортивная журналистка из Колумбии разделась ради бездомных собак
Украинская «Охотница»: боец ММА с внешностью топ-модели
Эффектная блондинка, уложившая Владимира Путина на лопатки
Ослепительная фанатка «Ювентуса», ради которой Роналду спасет любой матч
Роскошная итальянская фехтовальщица, которая сводит с ума не только фанатов
Покорившая соцсети американская гимнастка вновь зажгла на турнире
Знойная австралийка променяла подуим на профессиональный бокс
Популярные новости
Дастан Шаршеев. Откровения чемпиона мира Дастан Шаршеев. Откровения чемпиона мира
Российские самбистки подрались после боя на&nbsp;турнире во&nbsp;Владивостоке Российские самбистки подрались после боя на турнире во Владивостоке
Тренер английского &laquo;Лидса&raquo; заставил своих игроков намеренно пропустить гол Тренер английского «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Два кыргызстанца взяли бронзу на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;греко-римской борьбе Два кыргызстанца взяли бронзу на чемпионате Азии по греко-римской борьбе
Бизнес
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»