«Самый сексуальный арбитр»: девушка, которая украсит любой футбольный матч

Футбол состоит не только из эффектных голов, невероятных финтов и напряженной борьбы. Самая популярная игра на свете не может обойтись и без тех, кто следит за правилами на поле. В Польше 22-летняя Каролина Бояр может сделать любой футбольный матч еще интереснее и привлекательнее, пишет РИА Новости.

В 2018 году британское издание The Sun назвало ее «самым сексуальным арбитром в мире».

По словам героини, любовь к футболу и обслуживанию матчей к ней перешла по наследству. Ее дедушка также был судьей. Свой первый матч Каролина отсудила в 17-летнем возрасте.

Она признает, что у женщин есть врожденные качества, которые помогают справиться со сложным судейским делом, хотя, отмечает, в начале карьеры было сложно и волнительно.

Помимо работы арбитром, девушка учится на юриста в университете Кракова и старается поддерживать прекрасную форму, занимаясь легкой атлетикой.