Сестры Шевченко устроили небольшое шоу на открытой тренировке турнира UFC

Антонина и Валентина Шевченко устроили небольшое шоу на открытой тренировке турнира UFC в Санкт-Петербурге. Видео опубликовали в Instagram.

Антонина Шевченко станет участницей первого женского боя на территории России в промоушене UFC. Вместе с ней в Питер приехала ее сестра Валентина, первая русскоговорящая чемпионка UFC (сестры представляют Кыргызстан).

Кроме небольшого шоу от сестер Шевченко, открытая тренировка, отметило «Матч ТВ», привела к еще одному уникальному событию для турниров UFC: один из болельщиков передал Антонине букет белых роз.

Фото © Вадима Тихомирова. Антонина Шевченко с букетом белых роз

Антонина Шевченко 20 апреля проведет бой с американкой Роксан Модаферри. Она учит детей английскому, изучает бразильское джиу-джитсу и до сих пор ведет блог на своем официальном сайте.