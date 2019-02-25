У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по борьбе

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на международном турнире среди кадетов по греко-римской борьбе. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы Москвы.

В российской столице завершились традиционные состязания памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича. На ковры вышли спортсмены из РФ, Армении, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. В активе отечественных борцов три золота, серебро и две бронзы.

Чемпионами стали Нуристан Суйокулов (42 кг), Доолотбек Чойбеков (51 кг) и Нурманбет уулу Раймалы (92 кг). Нурдос Нурканов (60 кг) на втором месте. Нурсултан Козубеков (48 кг) и Бахдаулет Эгембердиев (71 кг) — третьи.