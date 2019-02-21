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Спорт

Чемпионка UFC Валентина Шевченко рассказала о своем любимом оружии

Фото Валентины Шевченко. Спортсменка во время тренировок по стрельбе. Архивное фото

«Немного о моем оружии с постсоветского пространства» — так озаглавила пост в своем Instagram чемпионка UFC из Кыргызстана, мастер восточных единоборств Валентина Шевченко.

«Винтовка Мосина, 1935 года выпуска. Замечательная, легкая, красивая, точная. Прежде чем попасть в США, воевала в Испании. Удивительное чувство испытываешь, когда стреляешь из старого оружия. Это как связь времен. Людей, тех, кто делал винтовку, давно нет в живых. А прекрасное оружие, которое они создали, живо», — написала спортсменка.

«Тоже могу сказать о своем ижевском нагане, 1944 года выпуска, о ТТ и двух пистолетах Макарова, один из них из Болгарии, а второй, 1962 года выпуска, попал сюда из ГДР. Пистолет Макарова замечательный, точный, компактный, красивый, доведенный до совершенства советскими инженерами. По надежности и точности сопоставим с современным Глоком», — поделилась с подписчиками Валентина Шевченко.

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Ей нравится стрелять из нагана. «У него практически нет отдачи, стреляет мягко, даже мягче, чем пневматический пистолет. Из него невозможно промахнуться», — рассказала чемпионка.

«А так у меня много разных пистолетов для соревнований и тренировок. В ИДПА я использую Глок17 или Смит & Вессон МП9, все-таки в магазине 17 патронов», — подытожила она рассказ.
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