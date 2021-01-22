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Общество

Как зимой тренируются водолазы МЧС Кыргызстана

Водолазы МЧС провели специальные подледные учения. В условиях холода и плохой видимости они отработали ряд важных при проведении реальных поисков задач. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Они отработали подводные и поисково-спасательные работы в условиях зимы и плохой видимости. Главная задача учений — обеспечить постоянную готовность и бдительность сотрудников. Занятия состоят из практической и теоретической частей и проводятся дважды в неделю в ледовых бассейнах и прудах», — сообщили в МЧС.

Отметим, что центр подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ МЧС был создан в конце 2009 года под руководством Алмабека Айдакеева. Первый набор сотрудников произошел 26 февраля 2010-го. Первая поисково-спасательная работа на водах была произведена с 13 по 20 мая того же года в Токтогульском водохранилище. Помимо прочего, сотрудниками центра на озере Иссык-Куль проводятся ежегодные международные тренинги по подготовке водолазов и спасателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180865/
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