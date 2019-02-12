Кыргызстанцы выиграли две медали на Кубке мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

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Турнир прошел 9-12 февраля в Дубае (ОАЭ). За победу боролись 209 спортсменов из 39 стран. Из четырех кыргызстанцев в призеры попали двое.

Жыргалбек Оросбаев, выступавший в весовой категории до 107 кг, поднял штангу весом 206 килограммов и стал серебряным призером. Азизбек Замирбек уулу (до 54 кг) осилил 75 килограммов и взял бронзу.