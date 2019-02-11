У кыргызстанцев 15 золотых медалей на международном турнире по самбо

У кыргызстанцев 15 золотых медалей на международном турнире по спортивному и боевому самбо. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, в Бишкеке прошли состязания памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена «Красной звезды» Виталия Гордеева и в честь юбилея вывода советских войск из Афганистана. Участвовали более 250 спортсменов из КР, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В активе отечественной сборной 15 золотых, 13 серебряных и 30 бронзовых наград.

В разделе «спортивное самбо» чемпионами стали кыргызстанцы Колбай Мусакулов (до 52 кг), Жусуп Шакиров (до 57 кг), Эламан Касымбаев (до 68 кг), Дайырбек Карыяев (до 82 кг), Павел Гончаров (до 90 кг) и Сыймык Жапаров (свыше 100 кг).

В разделе «боевое самбо» первенствовали Руслан уулу Жанат (до 52 кг), Ильгиз Токтобаев (до 57 кг), Саяк Бараканов (до 62 кг), Султан Алыкулов (до 68 кг), Асылбек Адылбеков (до 74 кг), Бектур Идирисов (до 82 кг), Кудайберди уулу Олжобай (до 90 кг), Шахриер Идрисов (до 100 кг) и Бекзат Мамбеткулов (свыше 100 кг).

Турнир проводился 32-й раз в истории.