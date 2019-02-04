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Спорт

В Кыргызстане определились чемпионы страны по тайскому боксу

Фото Сыргака Айталиева. Эпизод чемпионата Кыргызстана по тайскому боксу WMF

В Кыргызстане определились чемпионы страны по тайскому боксу WMF. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.

Соревнования прошли 2-3 февраля в Бишкеке с участием 220 спортсменов. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах.

Среди мужчин в весовой категории 54 килограмма первенствовал Евгений Трубчанинов, 60 кг — Шерзод Кабутов, 63,5 кг — Эльдияр Аманкулов, 67 кг — Жаркынбек уулу Байаман. В весе 71 кг лучшим стал Акылбек уулу Санжар, 75 кг — Ермек Кумачев, 81 кг — Бекмырза Абдраимов, 86 кг — Влад Абдурахманов, свыше 86 кг — Каныбек уулу Чынгыз.

Среди женщин в весе 57 кг победила Жибек Имамова.

Одной из целей состязаний было определить кандидатов в сборную КР, которой предстоит поездка на чемпионат мира.

Как проходил аналогичный турнир в 2018-м, можно узнать здесь.
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