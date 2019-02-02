Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на Гран-при Франции по борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на международном турнире по женской борьбе.

В Ницце (Франция) 1-3 февраля проходят соревнования Гран-при памяти олимпийского чемпиона Анри Деглана. В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. В первый день сильнейших выявляли женщины.

Айсулуу Тыныбекова выступала в весовой категории 62 килограмма. В решающей схватке она взяла верх над француженкой Полин Лекарпентье.

На видео — Гран-при Франции по борьбе. Финал с участием Айсулуу Тыныбековой начинается с отметки 54:00.

Айсулуу Тыныбекова — чемпионка Азии — 2017, бронзовый призер чемпионата мира — 2017, победительница летних Азиатских игр — 2018.