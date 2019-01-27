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Спорт

Стать чемпионкой мира после инвалидной коляски. История успеха Айбике Исаевой

Фото Viktor Tey. Чемпионка мира по тайскому боксу WMF Айбике Исаева

Бишкекчанка Айбике Исаева с детства ставит себе большие цели и достигает их без видимого напряжения. У нее хорошее образование, любимая работа и успешная спортивная карьера. Девушка обаятельна и позитивна. Глядя на нее, невозможно представить, что она занимается тайским боксом — одним из самых жестких единоборств. В 2018 году Айбике стала чемпионкой мира, а сейчас готовится к новому сезону. О любви к боевым искусствам, синяках, полученных в схватках с парнями, и о желании менять мир к лучшему она рассказала 24.kg.

Наша героиня родилась в 1999-м. В 13 лет занялась таэквондо ITF и за три года получила черный пояс. Затем перешла в муай-тай (по версии WMF).

С явным преимуществом

— Есть мнение, что единоборства не женское дело.

— Мои родители с этим согласны. Еще когда увлекалась таэквондо, спрашивали, зачем это мне, ведь я будущая мать, а единоборства могут навредить здоровью. Смотрели мои бои и хватались за сердце. И сегодня были бы рады, если бы оставила спорт. В то же время поддерживают, говоря: «Раз нравится, занимайся».

— Откуда у вас любовь к спорту?

— Возможно, дело в генах. Мама занималась теннисом, папа — карате и айкидо, бабушка — легкой атлетикой, а дедушка входил в сборную СССР по волейболу. С младших классов у меня были отличные оценки по физкультуре. В секцию никто не гнал, саму потянуло.

из архива Айбике Исаевой
Фото из архива Айбике Исаевой. Спортсменка с тренером Сыргаком Айталиевым

Переходить из таэквондо в тайский бокс не планировала, пока не увидела в интернете бой кыргызстанца Александра Вавилова. Было так зрелищно, что решила попробовать себя в этом единоборстве. Искала зал по объявлениям и попала именно туда, где занимался Вавилов! Тренер Сыргак Айталиев увидел во мне потенциал и взял под свое крыло. Привил технику тайского бокса. Этот вид мне нравится своей динамикой. Комфортно чувствую себя в полноконтактном бою.

из архива Айбике Исаевой
Фото из архива Айбике Исаевой. Со сборной Кыргызстана на чемпионате мира - 2016

Пришла в муай-тай в августе 2015 года и уже в марте 2016-го взяла бронзу на чемпионате мира. Многие удивляются, что так быстро преуспела. Свою роль сыграла база, полученная в таэквондо.

— Вы производите впечатление миролюбивого человека. По вам не скажешь, что занимаетесь тайским боксом.

— Все так говорят. Думаю, действительно не соответствую стереотипам о том, как должна выглядеть и вести себя девушка-боец. И на ринге не проявляю агрессии. Не бывает мыслей выплеснуть злость на соперницах. Уважаю их и, даже если выигрываю с явным преимуществом, предпочитаю не добивать. Люблю побеждать красиво, по очкам.

— Приходилось драться вне ринга?

— К счастью, нет. Раньше знакомые иногда звали меня на массовые драки. Но я не для этого занимаюсь. Боевое искусство нельзя использовать для насилия.

Когда синяки на пользу

— Почему не участвовали в чемпионате КР-2018?

— В последнее время в моей весовой категории нет других спортсменок. По этой же причине тренируюсь не с девушками, а с парнями. Один из спарринг-партнеров — чемпион мира Никита Цой, другой — восходящая звезда Алихан Эргешов.

— Они вас берегут или лупят в полную силу?

— На обычных тренировках берегут, а если скоро турнир, бьют как следует. Синяков потом полно! Благодарна этим ребятам — расту вместе с ними.

— А тренер щадит?

— Поначалу составлял мне индивидуальную программу. Потом стала выполнять то же самое, что и парни. Например, перед ЧМ тренируемся ежедневно по два-три раза. Проводим спарринги, отрабатываем удары на «лапе», занимаемся кроссфитом, бегаем...

Вдали от дома

— Бывают травмы?

— Однажды в бою вывихнула нос, и он распух на все лицо. В другой раз, уверенно выигрывая, расслабилась и пропустила два удара. На глазах образовались гематомы. Один потом неделю не видел. Это было перед моими финальными экзаменами в Малайзии. Голова болела, и готовиться было трудно.

— Значит, учились за границей?

— Да, на бюджетном отделении. Поступила сама. Занималась в ускоренном темпе и освоила специальность «массовые коммуникации» за три года. Параллельно учебе подрабатывала в университете. И, конечно, активно тренировалась. Бывало, чтобы все успеть, переодевалась в метро. Тайский бокс помог мне научиться самоорганизации и тайм-менеджменту.

Работаю по специальности. Давно нравится эта сфера.

Взрывная сила

— Вспомните самый трудный бой в своей карьере.

 — Финал ЧМ-2017. Мне противостояла спортсменка из Бразилии — боец ММА. Она была тяжелее и выше меня и победила с ощутимым перевесом. Я стала серебряным призером.

из архива Айбике Исаевой
Фото из архива Айбике Исаевой. Со сборной Кыргызстана на чемпионате мира - 2017

— От какого турнира самые приятные впечатления?

— От ЧМ-2018. В финале билась с туниской. Поначалу она работала первым номером, и я растерялась. Но потом я вспомнила, как пахала на тренировках, и захватила инициативу. Разбила ей нос коленом и несколько раз уронила на пол. Был момент, когда могла нокаутировать.

Тому чемпионату предшествовала памятная история. Учась в Малайзии, жила в общежитии. Однажды пришла с тренировки и хотела согреть чайник.

Оказалось, кто-то из моих соседей не до конца закрыл газ. Когда я зажгла спичку, образовавшееся над плитой облако взорвалось. У меня сильно обгорело все тело, особенно ноги, и даже порвалась одна мышца. Перенесла три тяжелые операции.

Айбике Исаева

Ноги не шевелились, и неделю я не вставала с постели. Потом ездила на инвалидной коляске. Помню, врач сказал: «Надо начинать ходить самой, как бы ни было больно. Иначе вообще не встанешь с коляски». Постепенно через боль и слезы я встала. О спортивной карьере мне велели забыть.

В декабре, через пять месяцев после происшествия, я вернулась в спортзал. Врачу об этом не сказала. Через две недели провела бой и поняла, что хочу продолжать карьеру в тайском боксе. Начала подготовку к ЧМ-2018. Двух месяцев на это было мало, но мне хватило.

Раньше вспоминала эту историю с горечью. Теперь понимаю, что она подстегнула меня тренироваться с еще большей самоотдачей.

Жизнь по-чемпионски

— Изменилась ли ваша жизнь после победы на чемпионате мира?

— Сильно. Хотела подарить победу родителям и стране, а о том, чтобы прославиться, не думала. Благодаря СМИ обо мне узнала масса соотечественников. Поменялось отношение окружающих, стало проще находить контакт с новыми знакомыми. И я этим пользуюсь.

Даю молодежи советы: например, как поступить в зарубежный вуз. Мало кто в Кыргызстане готов предоставлять такую информацию бесплатно. А я, кроме Малайзии, пыталась поступить в университеты Америки и Европы и знаю этот процесс изнутри.

Айбике Исаева
Особое внимание уделяю девушкам, потому что многие из них в себя не верят. Недавно была в Иссык-Кульской области и помогла нескольким девушкам подготовить документы для учебы за границей.

Молодых талантов в регионах немало, однако зачастую они сомневаются, что смогут выбиться в люди. Говорю им быть увереннее в себе и заниматься спортом, ведь он дает шанс на это.

из архива Айбике Исаевой
Фото из архива Айбике Исаевой. Вне ринга

Со временем планирую заняться благотворительностью и социальными проектами, например, по экологии или в помощь молодежи и малоимущим.

— В этом году вновь поедете на ЧМ?

— Очень бы хотелось. Он всегда проходит в Бангкоке, и я езжу туда уже как к себе домой. Но в этом году не получится. Ничего, будут другие турниры.

В нашей федерации много победителей и призеров чемпионата мира, но Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР это не интересует. Оно отказывается аккредитовать федерацию, и потому ни у кого из титулованных бойцов нет даже звания кандидата в мастера спорта! Это несправедливо. Добиться признания наших успехов государством — одна из моих целей.

из архива Айбике Исаевой
Фото из архива Айбике Исаевой. Вне ринга

Другая цель — открыть свой зал, набрать женскую группу и помогать молодым кыргызстанкам раскрываться в спорте. Сейчас многие стесняются заниматься у наставников-мужчин, боятся проводить спарринги с парнями, думая, что те им навредят. 

— В 2018-м вы дебютировали в пенчак силате. Чем привлекло это единоборство?

— Оно похоже на тайский бокс, но менее травмоопасно: в нем запрещены удары в голову. Не исключено, что скоро пенчак силат войдет в олимпийскую программу.

Помогала провести один турнир, и вскоре вместе со сборной КР меня пригласили в Малайзию на сборы. Через неделю отправилась в Сингапур на ЧМ. Там проиграла трехкратной чемпионке мира, однако показала хороший бой. Буду выступать на турнирах и помогать энтузиастам из местной федерации развивать пенчак силат. О нем у нас пока мало знают.

Каныбека Бикбоева
Фото Каныбека Бикбоева. На чемпионате мира - 2018 по пенчак силату

Сама себе режиссер

— Женские дела вам не чужды? Например, готовка и рукоделие.

— Когда есть время, радую родных салатами и десертами. В студенческие годы в Малайзии часто готовила для друзей плов.

С детства люблю делать украшения из камней, бисера, поделки из стали. Дарю их близким и друзьям. Одно время продавала знакомым — было приятно заработать себе на шоколадку.

из архива Айбике Исаевой
Фото из архива Айбике Исаевой. Вне ринга

Люблю читать книги по психологии — помогает в жизни. Опираясь на личный опыт, задумала написать сборник советов для подростков, правда, пока его не закончила. Хочу, чтобы получилось грамотно.

Нравится монтировать видеоролики на разные темы.

— Какой ваш любимый фильм о единоборствах?

— Их много. Первыми на ум приходят «Малышка на миллион» (2004), «Рокки» (1976) и «Кикбоксер» (1989).

из архива Айбике Исаевой
Фото из архива Айбике Исаевой. Вне ринга

— Кто-то из зарубежных спортсменов восхищает? 

— Мохаммед Али.

Есть немало вдохновляющих личностей не из спорта. В основном это женщины-лидеры, которые сами себя сделали, такие как Мишель Обама. Слежу за несколькими российскими блогерами, которые вышли из народа и добились успеха.

24.kg
Фото 24.kg. Чемпионка мира по тайскому боксу WMF Айбике Исаева в гостях у 24.kg

— Для 19 лет у вас немалый жизненный опыт. Не думали применить его в другой стране, где у молодежи больше перспектив?

— Где бы ни училась и какую работу мне бы ни предложили, всегда вернусь в Кыргызстан и поделюсь своим опытом.
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