Матч сборных Кыргызстана и ОАЭ по футболу. Александр Крестинин обещает удивить

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Азии, в котором его подопечные встретятся с командой ОАЭ.

Кубок Азии проходит в ОАЭ. Поединок против хозяев турнира наши футболисты проведут 21 января. Начало в 23.00 по бишкекскому времени.

По словам Александра Крестинина, сборная КР, как и вся страна, счастлива выходу в плей-офф. Но она выполнила только первую задачу. Теперь ставятся дальнейшие.

«Нас ждет интересная игра. Соперник — хозяин турнира, но это ни о чем не говорит. Нет никакой гарантии, что он выиграет Кубок Азии. Поддержка болельщиков и родные стены будут помогать сборной ОАЭ. Но и наших болельщиков достаточно. Нам очень важна их поддержка. Мы верим в себя и в этом матче удивим», — сказал Александр Крестинин.

«Отдадим все силы, чтобы выйти в четвертьфинал. Это реально, и нельзя упускать такую возможность. Много готовились к турниру, была большая работа. Сейчас игроки в оптимальной форме, надо это использовать», — добавил он.

В пресс-конференции также участвовал нападающий Виталий Люкс, чьи голы в ворота сборной Филиппин в третьем туре группового этапа помогли сборной КР выйти в плей-офф. «Рад, что сумел забить три гола. Благодарен своей команде, болельщикам, стране, друзьям, что они в меня верят. И, конечно, партнерам на поле — без них этого бы не было. В матче с Филиппинами у меня был хороший день. Надеюсь, далеко не последний на этом турнире», — сказал Виталий Люкс.

Расписание и сетка плей-офф Кубка Азии — здесь.