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Спорт

В Бишкеке определились чемпионы по настольному теннису

В Бишкеке подвели итоги открытого чемпионата города по настольному теннису. Об этом 24.kg сообщили в оргкомитете состязаний.

В соревнованиях участвовали 96 спортсменов (64 мужчины и 32 женщины) из столицы и регионов Кыргызстана, представители России и Таджикистана. Сначала они сразились на групповом этапе, а затем в плей-офф.

Среди мужчин первенствовал Акылбек Касымов. На втором месте Нурдин Сапарбаев, на третьем —  Талгат Сагындыков и Нуртай Курманалиев. Среди женщин победила Айсулуу Нурлан кызы. Второй стала Ситора Холикова, третье место разделили Алтынай Омуралиева и Айгерим Кудайбергенова.

На турнире смешанных пар чемпионами стали Талгат Сагындыков и Алтынай Омуралиева.

Чемпионат организовали и провели столичный спорткомитет и городская федерация настольного тенниса.
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