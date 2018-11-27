В Бишкеке определились чемпионы по настольному теннису

В Бишкеке подвели итоги открытого чемпионата города по настольному теннису. Об этом 24.kg сообщили в оргкомитете состязаний.

В соревнованиях участвовали 96 спортсменов (64 мужчины и 32 женщины) из столицы и регионов Кыргызстана, представители России и Таджикистана. Сначала они сразились на групповом этапе, а затем в плей-офф.

Среди мужчин первенствовал Акылбек Касымов. На втором месте Нурдин Сапарбаев, на третьем — Талгат Сагындыков и Нуртай Курманалиев. Среди женщин победила Айсулуу Нурлан кызы. Второй стала Ситора Холикова, третье место разделили Алтынай Омуралиева и Айгерим Кудайбергенова.

На турнире смешанных пар чемпионами стали Талгат Сагындыков и Алтынай Омуралиева.

Чемпионат организовали и провели столичный спорткомитет и городская федерация настольного тенниса.