20:56
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Спорт

Мастера настольного тенниса сыграли в память о Медере Ахунбаеве

Фото Алишера Якупбаева. Победители и призеры турнира памяти Медера Ахунбаева

В Бишкеке провели ежегодные международные соревнования по настольному теннису, посвященные памяти доктора медицинских наук, профессора Медера Ахунбаева. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

Участвовали более 40 спортсменов из Кыргызстана и Таджикистана. В одиночном разряде среди игроков 40-60 лет тройку призеров составили Акылбек Шадыканов, Борис Корчагин и Барат Юсуп-Ахунов.

В категории старше 60 лет лучшим стал Анатолий Демин. «Серебро» взял Самудин Белеков, «бронзу» — Алексей Хегай.

В парном разряде первенствовал дуэт Эркин Бегалиев — Барат Юсуп-Ахунов. Азамат Жоробеков и Дамир Мамыров заняли второе место, а Болот Сабыканов и Борис Корчагин — третье.

«Медер Ахунбаев стоял у истоков настольного тенниса в КР. С 1958 по 1969 год входил в сборную республики. Был чемпионом Кыргызстана, призером спартакиады народов СССР», — отметил Алишер Якупбаев.
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Талгат Сагындыков выиграл восьмой тур чемпионата КР по настольному теннису
«Альянс» выиграл третий тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Кыргызстанцы победили на международном турнире по настольному теннису
Алишер Якупбаев победил в четвертом туре чемпионата КР по настольному теннису
«Альянс» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Алишер Якупбаев выиграл третий тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Алишер Якупбаев выиграл второй тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
В Бишкеке прошел первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
В Бишкеке подвели итоги международного чемпионата по настольному теннису
В Кыргызстане определился чемпион страны по настольному теннису
Популярные новости
Боец Бусурманкул Абдибаит уулу победил на&nbsp;турнире M-1 Challenge в&nbsp;России Боец Бусурманкул Абдибаит уулу победил на турнире M-1 Challenge в России
Элита пауэрлифтинга. В&nbsp;Бишкеке сразились самые сильные люди Кыргызстана Элита пауэрлифтинга. В Бишкеке сразились самые сильные люди Кыргызстана
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу проиграла матч в&nbsp;Японии Сборная Кыргызстана по футболу проиграла матч в Японии
Удары в&nbsp;прыжке и&nbsp;с&nbsp;разворота. Как проходил чемпионат Бишкека по&nbsp;таэквондо Удары в прыжке и с разворота. Как проходил чемпионат Бишкека по таэквондо
Бизнес
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509