Мастера настольного тенниса сыграли в память о Медере Ахунбаеве

В Бишкеке провели ежегодные международные соревнования по настольному теннису, посвященные памяти доктора медицинских наук, профессора Медера Ахунбаева. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

Участвовали более 40 спортсменов из Кыргызстана и Таджикистана. В одиночном разряде среди игроков 40-60 лет тройку призеров составили Акылбек Шадыканов, Борис Корчагин и Барат Юсуп-Ахунов.

В категории старше 60 лет лучшим стал Анатолий Демин. «Серебро» взял Самудин Белеков, «бронзу» — Алексей Хегай.

В парном разряде первенствовал дуэт Эркин Бегалиев — Барат Юсуп-Ахунов. Азамат Жоробеков и Дамир Мамыров заняли второе место, а Болот Сабыканов и Борис Корчагин — третье.

«Медер Ахунбаев стоял у истоков настольного тенниса в КР. С 1958 по 1969 год входил в сборную республики. Был чемпионом Кыргызстана, призером спартакиады народов СССР», — отметил Алишер Якупбаев.