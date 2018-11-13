Кыргызстанец Балбай Дордоков занял третье место на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец Балбай Дордоков сегодня занял третье место на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Соревнования среди спортсменов до 23 лет проходят в городе Бухаресте (Румыния). Балбай Дордоков выступал в весовой категории 55 килограммов. Он провел четыре схватки. В 1/8 финала победил Резу Хедри (Иран), затем поборол Бенчу Ковача (Венгрия) и не справился с Нугзари Цурцумией (Грузия). В схватке за «бронзу» наш спортсмен взял верх над Нораыром Хахояном (Армения).