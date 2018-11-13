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Спорт

Кыргызстанец Балбай Дордоков занял третье место на чемпионате мира по борьбе

Фото UWW. Балбай Дордоков (в красном) на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец Балбай Дордоков сегодня занял третье место на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Соревнования среди спортсменов до 23 лет проходят в городе Бухаресте (Румыния). Балбай Дордоков выступал в весовой категории 55 килограммов. Он провел четыре схватки. В 1/8 финала победил Резу Хедри (Иран), затем поборол Бенчу Ковача (Венгрия) и не справился с Нугзари Цурцумией (Грузия). В схватке за «бронзу» наш спортсмен взял верх над Нораыром Хахояном (Армения).
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