Виват мушкетеры! В Бишкеке провели турнир «Жемчужина Ала-Тоо» по фехтованию

У отечественного фехтования славные победные традиции. Однако было время, когда о нем начали забывать. Недавно наш шпажист завоевал две медали на юношеских Олимпийских играх и доказал, что данный вид спорта в Кыргызстане жив. Убедиться в этом воочию можно было, посетив турнир «Жемчужина Ала-Тоо», который прошел накануне в Бишкеке.

Мастерством блеснули более 60 спортсменов, причем не только фехтовальщики, но и пятиборцы.

«Турнир организовали еще в 1970-е, но после распада Союза его какое-то время не проводили. Фехтовальщиков выгнали из зала, отдав его другим спортсменам. Многие тренеры уехали из Кыргызстана или ушли из жизни, — рассказал 24.kg вице-президент Федерации фехтования КР Валерий Карякин. — Благодаря главе нашей федерации открыли новый зал. И года три-четыре назад «Жемчужину Ала-Тоо» возродили. Если раньше в турнире участвовали только взрослые, то теперь допускаем всех. Это дает им возможность расти».

Фото 24.kg. Турнир «Жемчужина Ала-Тоо» по фехтованию

На турнире было немало мастеровитых и примерно равных по силам участников. Они лихо орудовали шпагами и молниеносно атаковали. Множество схваток прошло в бескомпромиссной борьбе.

Среди юношей первенствовал Бообек уулу Изат. Динмухамед уулу Назим стал вторым. Барсбек Раимбеков и Абдурахман Дуйшекеев разделили третье место.

Среди девушек не было равных Айпери Токтогуловой. Карина Сомова — вторая, Акак Кенешева и София Черноволос — третьи.

Фото 24.kg. Турнир «Жемчужина Ала-Тоо» по фехтованию

Одним из опытных участников был Джумабай уулу Даанышман.

«В 2017-м я этот турнир выиграл. Постараюсь и сейчас. Соперники сильные, — отметил он. — Я занимался многими видами спорта. Чем нравится фехтование, здесь все интеллигентные и относятся друг к другу с уважением. Можно назвать его аристократическим видом спорта. Оно развивает координацию, гибкость, выносливость, интеллект. Мышление у нас нестандартное. В этом плане фехтование похоже на шахматы, только тут надо соображать быстрее».

В мужской части состязаний победил Нурлан Кулуев. На втором месте — Бакытбек уулу Илим, на третьем — Назарбек Маткеримов и Данил Миркун.

Лучшей среди женщин стала 17-летняя Камиля Абдыл-Хамитова. У Меруерт Качкынбаевой — «серебро», у Екатерины Геттуевой и Татьяны Швайберовой — «бронза».

Для Камили Абдыл-Хамитовой это не первый успех в сезоне. В мае она победила на чемпионате Кыргызстана, а в октябре — на Кубке Узбекистана.

«Фехтование для меня — способ самовыражения. Занимаюсь пять лет и уже брала «золото» на «Жемчужине Ала-Тоо», — рассказала она 24.kg. — Моя цель — пробиться на Олимпиаду. Сделаю для этого все, что в моих силах».

Фото 24.kg. Турнир «Жемчужина Ала-Тоо» по фехтованию

Заслуженный тренер СССР и Кыргызстана, 78-летний Эдуард Мустафин был одним из самых внимательных зрителей.

«Раньше мои ученики — Юрий Лыков, Вера Тимченко и Ринат Искаков — входили в сборную СССР. Юрий Лыков стал двукратным чемпионом мира. Ныне разрабатываю методики обучения фехтованию. Даю советы тренерам по технической, тактической и морально-волевой подготовке спортсменов, — поведал он 24.kg. — Федерация фехтования работает хорошо. Тренеры, хотя их очень мало, трудятся как надо. За счет этого в последнее время появляются талантливые кадеты и юниоры. Самый лучший результат, конечно, показал Хасан Баудунов — двукратный призер юношеских ОИ-2018. При грамотной работе, хорошем финансировании, поэтапной подготовке на разных турнирах и международных сборах этот спортсмен способен стать призером чемпионата мира и «взрослой» Олимпиады».