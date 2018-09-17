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Происшествия

В рязанской больнице находятся трое граждан Кыргызстана, пострадавших в ДТП

В Рязанской областной клинической больнице остаются трое граждан Кыргызстана. Их состояние удовлетворительное, сообщили в Посольстве КР в России.

По его данным, установлено, что в ДТП погибла гражданка Кыргызстана А.С., 1967 года рождения, водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Посольство работает над отправкой тела погибшей на родину.

Напомним, около 5.30 в воскресенье микроавтобус с гражданами Кыргызстана, ехавший в сторону Москвы со стороны Самары, врезался в столб на 198-м километре трассы М-5. В момент аварии в нем находились восемь граждан Кыргызстана.
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