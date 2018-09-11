09:26
USD 69.64
EUR 80.58
RUB 1.00
Происшествия

В Оше ребенка, выпавшего с матерью из окна, прооперируют

Состояние ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа с матерью в Оше, стабильно тяжелое. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Уточняется, что у малыша закрытая черепно-мозговая травма. «Проведен консилиум специалистов. Решено проводить операцию по удалению субдуральной гематомы. Состояние мамы стабильное, средней тяжести», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Оше 40-летняя женщина с грудным ребенком выбросилась из окна четвертого этажа. Известно, что она решила покончить жизнь самоубийством после развода с мужем. 
Ссылка:
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Состояние выбросившейся из окна в городе Ош женщины удовлетворительное
В городе Ош женщина с грудным ребенком выбросилась с четвертого этажа
В Ысык-Атинском райсуде гражданин Армении пытался покончить с собой
Устала от жизни. В Кадамджае милиционер спас девочку, пытавшуюся утопиться
В Оше с начала 2018 года совершено 56 попыток суицида. И еще одна
На стене в библиотеке Оша появились надписи о самоубийстве. Автора нашли
Популярные новости
Уроженец Кыргызстана, задержанный за&nbsp;убийство полицейского, не&nbsp;стрелял в&nbsp;него Уроженец Кыргызстана, задержанный за убийство полицейского, не стрелял в него
В&nbsp;Москве водитель из&nbsp;Кыргызстана врезался в&nbsp;пешеходов. Пятеро в&nbsp;больнице В Москве водитель из Кыргызстана врезался в пешеходов. Пятеро в больнице
Ограбление британского атташе на&nbsp;ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов Ограбление британского атташе на ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов
В&nbsp;городе&nbsp;Ош повесился заместитель прокурора области Торо Кожошов В городе Ош повесился заместитель прокурора области Торо Кожошов
Бизнес
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom