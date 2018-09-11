В Оше ребенка, выпавшего с матерью из окна, прооперируют

Состояние ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа с матерью в Оше, стабильно тяжелое. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Уточняется, что у малыша закрытая черепно-мозговая травма. «Проведен консилиум специалистов. Решено проводить операцию по удалению субдуральной гематомы. Состояние мамы стабильное, средней тяжести», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Оше 40-летняя женщина с грудным ребенком выбросилась из окна четвертого этажа. Известно, что она решила покончить жизнь самоубийством после развода с мужем.