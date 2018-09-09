На юге Москвы в кафе «Аура» произошел бытовой конфликт между уроженцами Кыргызстана. Как сообщают российские СМИ, один из участников ссоры сел за руль и въехал в толпу вышедших из кафе земляков.
Уточняется, что в результате наезда на пешеходов один погиб, девять человек госпитализированы, из них трое сейчас находятся в критическом состоянии.
Водитель — 20-летний уроженец Кыргызстана Бекжан Сарбишев задержан. По данным экспертизы, уроженец КР был трезвым. В его крови не обнаружено алкоголя.
Сам Бекжан Сарбишев, как сообщалось ранее, на допросе пояснил, что является гражданином России. Он сел за руль, убегая от земляков — граждан Кыргызстана. По его показаниям, в чайхане трудовые мигранты поспорили, конфликт перерос в драку. Он убегая, заскочил в машину и дал по газам. По словам Бекжана Сарбишева, он сам не понял, как оказался на тротуаре, где было много пешеходов.
ЧП произошло на Новочеркасском бульваре, уточняют в полиции.