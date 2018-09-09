На юге Москвы в кафе «Аура» произошел бытовой конфликт между уроженцами Кыргызстана. Как сообщают российские СМИ, один из участников ссоры сел за руль и въехал в толпу вышедших из кафе земляков.

Уточняется, что в результате наезда на пешеходов один погиб, девять человек госпитализированы, из них трое сейчас находятся в критическом состоянии.

Водитель — 20-летний уроженец Кыргызстана Бекжан Сарбишев задержан. По данным экспертизы, уроженец КР был трезвым. В его крови не обнаружено алкоголя.

Фото из Интернета. Бекжан Сарбишев задержан полицейскими

Сам Бекжан Сарбишев, как сообщалось ранее, на допросе пояснил, что является гражданином России. Он сел за руль, убегая от земляков — граждан Кыргызстана. По его показаниям, в чайхане трудовые мигранты поспорили, конфликт перерос в драку. Он убегая, заскочил в машину и дал по газам. По словам Бекжана Сарбишева, он сам не понял, как оказался на тротуаре, где было много пешеходов.

ЧП произошло на Новочеркасском бульваре, уточняют в полиции.