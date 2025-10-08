Испытание для горожан. Стройка у ЦУМа превратилась в лабиринт для пешеходов

В районе ЦУМа в Бишкеке масштабные строительные работы обернулись настоящим испытанием для пешеходов. Центральные улицы, где всегда было оживленное движение, теперь превратились в хаотичный лабиринт из ограждений, строительных материалов и узких проходов.

По словам очевидцев, в некоторых местах дорожки настолько сужены, что встречные потоки людей едва могут разойтись. Горожане жалуются, что передвигаться в «старом Бишкеке» стало небезопасно и крайне неудобно.

«Проходы такие узкие, что хоть светофоры ставь, иначе друг друга не пропустишь», — пишут пользователи соцсетей, иронизируя над ситуацией.

Особенно сложно мамам с колясками, пожилым людям и детям.

Горожане призывают мэрию и подрядчиков учитывать не только потребности строителей, но и удобство жителей, для которых центр города остается важной пешеходной зоной.

