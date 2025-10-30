00:03
Общество

В Словакии хотят обязать самокатчиков ездить по тротуару со скоростью пешехода

Новый закон о дорожном движении вызвал в Словакии волну недоумения и шуток. В соцсетях активно обсуждали слухи, что правительство в Братиславе собирается ввести ограничение скорости для пешеходов. Однако один из авторов законопроекта прояснил ситуацию: речь вовсе не о пешеходах, пишет DW.

Депутат Любомир Важны, выступивший в среду вечером в эфире государственного телевидения STVR, заявил, что «разговоры о лимите скорости для пешеходов — это результат недопонимания». На самом деле ограничение касается других участников движения, которые используют тротуары, — например, велосипедистов, скейтеров, водителей электросамокатов и скутеров.

Принятая парламентом поправка впервые вводит понятие «пешеходной скорости» — шесть километров в час. Этот показатель используется как ориентир: всем, кто движется по тротуару на транспортных средствах, предписано не превышать скорость, близкую к обычной скорости пешехода.

«Это не значит, что люди должны идти со спидометром в руке, — подчеркнул Важны. — Цель закона — это защита пешеходов, а не ограничения».
