В городе Ош таможенник избил мужчину арматурой и угрожал ему пистолетом

В городе Ош сотрудник таможенной службы Эмильбек Кимсанов подозревается в избиении мужчины железной арматурой и угрозе пистолетом. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Поводом для скандала якобы стал спор по земельному участку.

«В заявлении пострадавший мужчина указал, что нападавший сначала ударил его кулаком в лицо, стал его оскорблять. Стоявшие рядом люди держали потерпевшего, а Эмильбек Кимсанов бил его железной арматурой. Затем он вытащил пистолет ТТ и засунул мужчине в рот. При этом подозреваемый угрожал, что вместе с ним убьет и его семью», — сообщили редакции.