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Происшествия

Покатался на акуле. Дайверу в Индонезии грозит тюремное заключение

В Индонезии группа дайверов прокатилась верхом на крупной китовой акуле. Инцидент, который записали на видео, произошел в национальном парке Чендравасих, сообщил Life.

На кадрах видно, как один из дайверов седлает хищника, его напарники плывут по бокам и хватают ее за плавники.

По индонезийским законам человеку запрещено прикасаться к китовым акулам в океане. Им легко можно нанести вред, поэтому они часто становятся добычей для браконьеров.

После появления ролика в Сети зоозащитники показали его властям. Мужчину, который оседлал акулу, арестовали. Им оказался местный бизнесмен.

Пока неизвестно, какой срок ему грозит за нарушение закона, но после такой выходки мужчине могут запретить посещать заповедник и отнять дайверскую лицензию.
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