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Общество

В Ирландии гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям

Две гигантские акулы подплыли к берегу залива Ким в Ирландии во время купания туристов. Об этом пишут зарубежные СМИ.

На видеозаписи отдыхающие заметили приближающиеся плавники и с криками пытались отдалиться от них. Однако позже выяснилось, что этот вид акул не представляет угрозу для человека.

В комментариях к видео пользователи пишут, что это был вид гигантской, или исполинской акулы. Судя по разнице в размерах плавников, по мелководью проплыли взрослая и маленькая особи. Несмотря на то что гигантская акула является второй по величине (до 9,8 метра в длину) после китовой акулы (до 20 метров в длину) рыбой, они совершенно не опасны для людей. Этот вид питается микроскопическим планктоном.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201731/
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22 июля, четверг
23:28
В Ирландии гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям В Ирландии гигантские акулы подплыли к плавающим у бере...
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