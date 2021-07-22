В Ирландии гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям

Две гигантские акулы подплыли к берегу залива Ким в Ирландии во время купания туристов. Об этом пишут зарубежные СМИ.

На видеозаписи отдыхающие заметили приближающиеся плавники и с криками пытались отдалиться от них. Однако позже выяснилось, что этот вид акул не представляет угрозу для человека.

В комментариях к видео пользователи пишут, что это был вид гигантской, или исполинской акулы. Судя по разнице в размерах плавников, по мелководью проплыли взрослая и маленькая особи. Несмотря на то что гигантская акула является второй по величине (до 9,8 метра в длину) после китовой акулы (до 20 метров в длину) рыбой, они совершенно не опасны для людей. Этот вид питается микроскопическим планктоном.