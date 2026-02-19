Австралийские ученые впервые обнаружили акулу в водах Антарктики. Ее зафиксировала у Южных Шетландских островов на глубине 490 метров камера, установленная на исследовательском аппарате, сообщает Associated Press.
«Мы отправились туда, не ожидая увидеть акул, потому как существует общее правило, что в Антарктиде акул не бывает. И ведь это даже не маленькая акула. Это здоровенная акула. Эти существа — настоящие танки», — сказал исследователь Алан Джеймисон.
Акула длиной 3-4 метра попала на камеру еще в январе 2025 года, но данные обнародованы только сейчас.
Ранее считалось, что акулы не могут выжить в суровых условиях Антарктики. Однако обнаруженная особь (предположительно полярная, или сонная акула) чувствовала себя комфортно.
Ученые предполагают, что небольшая популяция хищников обитает на той же глубине. Акулы питаются останками китов и гигантских кальмаров.