Австралийские ученые впервые обнаружили акулу в водах Антарктики

Австралийские ученые впервые обнаружили акулу в водах Антарктики. Ее зафиксировала у Южных Шетландских островов на глубине 490 метров камера, установленная на исследовательском аппарате, сообщает Associated Press.

«Мы отправились туда, не ожидая увидеть акул, потому как существует общее правило, что в Антарктиде акул не бывает. И ведь это даже не маленькая акула. Это здоровенная акула. Эти существа — настоящие танки», — сказал исследователь Алан Джеймисон.

Акула длиной 3-4 метра попала на камеру еще в январе 2025 года, но данные обнародованы только сейчас.

Ранее считалось, что акулы не могут выжить в суровых условиях Антарктики. Однако обнаруженная особь (предположительно полярная, или сонная акула) чувствовала себя комфортно.

Ученые предполагают, что небольшая популяция хищников обитает на той же глубине. Акулы питаются останками китов и гигантских кальмаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362625/
