Австралийские ученые впервые обнаружили акулу в водах Антарктики. Ее зафиксировала у Южных Шетландских островов на глубине 490 метров камера, установленная на исследовательском аппарате, сообщает Associated Press.

Фото Associated Press

«Мы отправились туда, не ожидая увидеть акул, потому как существует общее правило, что в Антарктиде акул не бывает. И ведь это даже не маленькая акула. Это здоровенная акула. Эти существа — настоящие танки», — сказал исследователь Алан Джеймисон.

Акула длиной 3-4 метра попала на камеру еще в январе 2025 года, но данные обнародованы только сейчас.

Ранее считалось, что акулы не могут выжить в суровых условиях Антарктики. Однако обнаруженная особь (предположительно полярная, или сонная акула) чувствовала себя комфортно.

Ученые предполагают, что небольшая популяция хищников обитает на той же глубине. Акулы питаются останками китов и гигантских кальмаров.