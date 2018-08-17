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Происшествия

Милиция возбудила уголовное дело в отношении администрации пансионата «Акун»

Милиция возбудила уголовное дело в отношении администрации пансионата «Акун», где погиб журналист Улан Эгизбаев. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

По его словам, уголовное дело возбудили по статье «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека» УК КР.

«В пансионате есть три спасателя, два из них отдыхали, один должен был находиться на посту, но и его не было, когда Улан Эгизбаев тонул. Он подошел на место, когда люди уже вытащили тело. Меры безопасности администрация не приняла», — рассказал Бакыт Сеитов.

Он добавил, что ГУВД столицы проверит и угрозы, которые якобы поступали журналисту.

Улан Эгизбаев отдыхал в пансионате «Акун» в селе Кара-Ой. В результате несчастного случая он утонул 22 июля.

Многие гражданские активисты и правозащитники высказали сомнение, что журналист утонул. Они призвали руководство МВД провести тщательное расследование и выяснить, не было ли это убийством. Однако экспертиза установила, что причина смерти журналиста — утопление.
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