Вручена вторая премия имени Улана Эгизбаева. Кто стал победителем

Фонд расследовательской журналистики объявил победителей второго конкурса на ежегодную премию имени Улана Эгизбаева за лучшее журналистское расследование.

Решением наблюдательного совета главный приз конкурса выиграли три издания — «Азаттык», OCCRP и Kloop.kg — за серию совместных расследований о коррупционных схемах, которые реализовывались через таможенные структуры.

Второе место присуждено Kloop.kg — за расследование о незаконной выдаче земель в столичном парке имени Ататюрка. Третье место получил главный редактор сайта FactСhek Болот Темиров — за расследование о дорогостоящих покупках супруги бывшего заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Спецпризы конкурса вручены журналистам Абдылде Темирбердиеву — за расследование о вывозе золота из страны и Марату Акимбек уулу — за расследование о схемах при выдаче ипотеки в Оше.

Напомним, Улан Эгизбаев в результате несчастного случая утонул.

В память о нем создан Фонд расследовательской журналистики, который в свою очередь учредил премию за лучшее журналистское расследование имени Уланбека Эгизбаева.