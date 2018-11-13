Следствие по факту гибели журналиста Уланбека Эгизбаева завершили

Следствие по уголовному делу по факту гибели журналиста Уланбека Эгизбаева завершили. Материалы поступили в прокуратуру Иссык-Кульской области для дальнейшей передачи в суд. Информацию 24.kg подтвердили в МВД КР.

По данным ведомства, обвинения предъявили двум сотрудникам администрации пансионата «Акун» по статье «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК КР. Имена фигурантов МВД пока не разглашает, ссылаясь на интересы следствия.

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Во время расследования признаков насильственной смерти журналиста не обнаружили, поэтому дело возбудили против пансионата за нарушение правил техники безопасности. Кстати, за десять дней до трагедии с проверкой в пансионате побывали специалисты МЧС. Они указали на недостатки и потребовали устранить их, однако менеджеры «Акуна» проигнорировали рекомендацию.

Улан Эгизбаев отдыхал в пансионате «Акун» в селе Кара-Ой. В результате несчастного случая он утонул 22 июля.

Многие гражданские активисты и правозащитники сомневались, что журналист утонул. Они призвали руководство МВД провести тщательное расследование и выяснить, не было ли это убийством. Однако экспертиза установила, что причина смерти журналиста — утопление.