Конкурс памяти журналиста Уланбека Эгизбаева не выявил победителя

В конкурсе, посвященном памяти журналиста радио «Азаттык» Уланбека Эгизбаева, нет победителей. Об этом сообщается на сайте правовой клиники «Адилет».

Конкурс проводился среди студентов факультетов журналистики. Они должны были подготовить информационные материалы, посвященные теме ограничения свободы слова и выражения мнения в Кыргызстане.

«Победитель в конкурсе не был определен, поскольку ни одна из полученных работ не соответствовала техническому заданию. Материалы представляли собой лишь краткий пересказ ранее публиковавшихся в СМИ материалов. Основным критерием технического задания было написание информационно-аналитического материала, посвященного проблемам, связанным с ограничением свободы слова и выражения мнения в Кыргызстане, а также с недопустимостью цензуры и преследования журналистов и СМИ за осуществление своей профессиональной деятельности», — указывается в сообщении.

Конкурсная комиссия решила передать призовой фонд на развитие «Фонда журналистских расследований имени Уланбека Эгизбаева».