Причина смерти журналиста радио «Азаттык» Улана Эгизбаева — утопление. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Специалисты судебно-медицинской экспертизы завершили исследование причин, повлекших за собой гибель Улана Эгизбаева.

В заключении указывается единственный вывод — причиной смерти стало утопление. В желудке Улана Эгизбаева следов отравляющего вещества не обнаружено, следы на ногах журналиста, вызвавшие вопросы у очевидцев, появились после его смерти.

Улан Эгизбаев отдыхал в пансионате «Акун», расположенном в селе Кара-Ой. В результате несчастного случая он утонул 22 июля.

Многие гражданские активисты и правозащитники публично высказали сомнение в том, что журналист утонул. Они призвали руководство МВД провести тщательное расследование и выяснить, не было ли это убийством.