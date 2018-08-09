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Происшествия

В Тамчи жители нашли застреленного мужчину. Милиция устанавливает личность

В селе Тамчи Иссык-Кульской области местные жители нашли труп застреленного мужчины. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

Уточняется, что труп обнаружен в предгорном районе.

«В милицию звонок поступил 8 августа в 20.50. Выехавшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что у мужчины азиатской национальности 45-50 лет прострелена грудь. Рядом с ним лежало двуствольное оружие, в стволе были два патрона — один целый, второй простреленный. Также найден рюкзак с вещами. Внутри находились железная посуда и пища, на шее мужчины висел бинокль. Рядом с трупом паслись две лошади. Назначена судмедэкспертиза. По предварительным данным, мужчина выстрелил сам в себя», — проинформировали в УВД.
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