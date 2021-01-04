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Общество

Милиция просит опознать умершего в больнице мужчину. Осторожно, фото!

УВД Сокулукского района просит помочь установить личность мужчины, в октябре прошлого года умершего в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«23 октября в территориальную больницу Сокулукского района в состоянии алкогольной интоксикации поступил неизвестный мужчина азиатской внешности примерно 45-50 лет. Он скончался, не приходя в сознание. Приметы: худощавого телосложения, волосы короткие с проседью, на бедре шрам от ожога размером 4×5 сантиметров. Был одет в кепку черного цвета, олимпийку черного цвета, черные джинсы и такого же цвета кофту», — говорится в сообщении.

Тех, кто опознал умершего либо владеет какой-либо информацией о нем, следователи просят обратиться по телефонам: 0312607567, 0558861486 или 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178791/
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