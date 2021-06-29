В районе Ошского рынка Бишкека нашли труп. Милиция просит его опознать

В Бишкеке на пересечении улиц Московской и Бейшеналиевой 22 апреля сотрудники милиции обнаружили труп мужчины азиатской внешности примерно 50-55 лет. Идентифицировать его личность не удалось. Необходима помощь в опознании. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского РУВД столицы.

«Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Приметы найденного — рост 180- 185 сантиметров , среднего телосложения, нос прямой, лицо овальное, волосы черные с проседью, брови дугообразные, уши прилегающие. Был одет в спортивную одежду с белыми полосками на рукавах, белую футболку, черные брюки, черные носки, черную спортивную обувь. Особые приметы — на животе шрам от операции в 15 сантиметров», — говорится в ориентировке.

Тех, кто владеет любой информацией о личности найденного, в милиции просят звонить по номерам: 0312352605, 0 705450553, 0551088330, 0553102465 и 102.