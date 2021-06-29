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Происшествия

В районе Ошского рынка Бишкека нашли труп. Милиция просит его опознать

В Бишкеке на пересечении улиц Московской и Бейшеналиевой 22 апреля сотрудники милиции обнаружили труп мужчины азиатской внешности примерно 50-55 лет. Идентифицировать его личность не удалось. Необходима помощь в опознании. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского РУВД столицы.

«Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Приметы найденного — рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, нос прямой, лицо овальное, волосы черные с проседью, брови дугообразные, уши прилегающие. Был одет в спортивную одежду с белыми полосками на рукавах, белую футболку, черные брюки, черные носки, черную спортивную обувь. Особые приметы — на животе шрам от операции в 15 сантиметров», — говорится в ориентировке.

Тех, кто владеет любой информацией о личности найденного, в милиции просят звонить по номерам: 0312352605, 0 705450553, 0551088330, 0553102465 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199206/
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