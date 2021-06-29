В районе Ошского рынка Бишкека нашли труп. Милиция просит его опознать

В Бишкеке на пересечении улиц Московской и Бейшеналиевой 22 апреля сотрудники милиции обнаружили труп мужчины азиатской внешности примерно 50-55 лет. Идентифицировать его личность не удалось. Необходима помощь в опознании. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского РУВД столицы.
«Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Приметы найденного — рост 180-
Тех, кто владеет любой информацией о личности найденного, в милиции просят звонить по номерам: 0312352605, 0 705450553, 0551088330, 0553102465 и 102.