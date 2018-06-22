Министерство образования выплатило 18,5 миллиона сомов за плагиат

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Департамента науки при Министерстве образования и науки по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 308 (незаконное использование бюджетных средств) УК КР. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Проверкой установлено, что с 2015 года по май 2018-го ответственные лица департамента М.А. и Д.А. в нарушение требований действующего законодательства без проведения экспертиз и несмотря на отрицательные заключения государственных экспертов утвердили научно-исследовательские работы, которые в последующем профинансированы за счет средств республиканского бюджета.

Так, в 2017 году руководство департамента незаконно включило в Перечень для финансирования 13 научно-исследовательских работ, на которые в последующем выделены бюджетные средства — 5 миллионов сомов.

В ГП отмечают, что определенная часть указанных работ не имеет окончательных результатов и существенно превышает допустимый уровень заимствования, то есть они являются плагиатом. Согласно заключению Высшей аттестационной комиссии, превышен допустимый уровень заимствования в более чем 30 научных отчетах, сумма финансирования по которым составила 18,5 миллиона сомов.

Допускались случаи участия работников Департамента науки и их близких родственников в научно-исследовательских работах, конкурс и отбор по которым проводились самими должностными лицами департамента.

В адрес правительства внесено представление об устранении нарушений закона и решении вопроса о соответствии занимаемой должности руководства Департамента науки при МОиН КР.