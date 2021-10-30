Три учителя из Кыргызстана награждены знаком «Отличник образования СНГ»

Три учителя из Кыргызстана награждены нагрудным знаком «Отличник образования СНГ». Об этом сообщает Министерство образования и науки.
По его данным, делегация Кыргызстана участвует в работе VI Съезда учителей и работников образования стран СНГ, который проходит в Душанбе. Главная тема мероприятия — «Образовательное пространство СНГ — стратегический ресурс его устойчивого развития».
Кыргызстан представляют заместитель министра Надира Джусупбекова, вице-президент Кыргызской академии образования Уланбек Мамбетакунов, директора школ и учителя страны, профессора вузов.
В рамках съезда учителей награждены нагрудным знаком «Отличник образования СНГ»:
- учитель информатики средней школы имени Ш.Бейшеналиева Нарынской области Н.Макелеева;
- учитель информатики УВК школы-гимназии № 67 Бишкека Е.Бережнова;
- доктор филологических наук, профессор, директор Центра лингвистических исследований ОшГУ К.Зулпукаров.