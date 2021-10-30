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Общество

Три учителя из Кыргызстана награждены знаком «Отличник образования СНГ»

Три учителя из Кыргызстана награждены нагрудным знаком «Отличник образования СНГ». Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, делегация Кыргызстана участвует в работе VI Съезда учителей и работников образования стран СНГ, который проходит в Душанбе. Главная тема мероприятия — «Образовательное пространство СНГ — стратегический ресурс его устойчивого развития».

Кыргызстан представляют заместитель министра Надира Джусупбекова, вице-президент Кыргызской академии образования Уланбек Мамбетакунов, директора школ и учителя страны, профессора вузов.

В рамках съезда учителей награждены нагрудным знаком «Отличник образования СНГ»:

  • учитель информатики средней школы имени Ш.Бейшеналиева Нарынской области Н.Макелеева;
  • учитель информатики УВК школы-гимназии № 67 Бишкека Е.Бережнова;
  • доктор филологических наук, профессор, директор Центра лингвистических исследований ОшГУ К.Зулпукаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212232/
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