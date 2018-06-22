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В Баткене с начала 2018 года нашли 10 неопознанных трупов

В канале села Кыргыз-Кыштак Баткенской области найден труп 39-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Уточняется, что на теле Нуржамал Алыкуловой обнаружены признаки насильственной смерти.

«На голове, шее и лице погибшей имелись различные травмы. Экспертиза установила, что смерть Нуржамал Алыкуловой наступила от удара в правое полушарие и удушья. Под глазами у женщины имелся синяк, на шее — следы от удушения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия», — проинформировали в УВД.

В ведомстве отметили, что с начала года в Баткенской области найдено 10 неопознанных трупов.
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