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Происшествия

В США за сутки застрелили двух известных рэперов

В США в разных штатах убили двух рэперов — XXXTentacion и Jimmy Wopo.

Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, погиб в понедельник в Майами (штат Флорида), пишет tut.by со ссылкой на портал TMZ.

По его данным, инцидент произошел, когда исполнитель выходил из мотосалона. Неизвестный подбежал к Онфрою, несколько раз выстрелил в него, забрал сумку певца и скрылся с места происшествия. Рэпер впал в кому, позже полиция округа Броуард объявила о его смерти.

XXXTentacion родился в 1998 году в городе Плантейшене во Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США.

Рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступавший под псевдонимом Jimmy Wopo, застрелен также в понедельник, но в Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает телеканал CBS.

По его данным, 21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь по Смарту и его спутнику. Оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее менеджер исполнителя сообщил на своей странице в Facebook, что молодой человек скончался от полученных травм. Состояние спутника рэпера оценивается как стабильное.

Полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает подозреваемых.

Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет и записал дебютный альбом Woponese в июле 2016 года.
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